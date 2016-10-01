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Американці починають судитися з Саудівською Аравією

Американці починають судитися з Саудівською Аравією
Вдова загиблого в атаці на Пентагон одинадцятого вересня 2001 року військовослужбовця подала позовну заяву до уряду Саудівської Аравії про відшкодування шкоди, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на портал «Радіо Свобода».

Так, вдова офіцера військово-морських сил Сполучених штатів Америки Патріка Данна вимагає від Ер-Ріяду компенсації за загибель її чоловіка. Подача таких позовів стала можливою лише кілька днів тому, після того як Конгрес США у складі як верхньої, так і нижньої палат підтримав законопроект, раніше заветований президентом Бараком Обамою. Цей нормативний акт позбавляє іноземні держави імунітету перед національними судами, що дає змогу громадянам США пред’являти їм вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої терористичними актами. Накладаючи вето на цей закон, Обама обґрунтовував свою позицію тим, що його прийняття завдасть шкоди національній безпеці.

Нагадаємо, результати слідства показали, що із дев’ятнадцяти смертників, які вчинили напад на США одинадцятого вересня 2001, п'ятнадцять перебували в підданстві Саудівської Аравії. Офіційний Ер-Ріяд категорично заперечує будь-який зв'язок з терористами і погрожує Вашингтону діями у відповідь.

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