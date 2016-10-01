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Власти США не признали решение РФ о запрете Меджлиса

Власти США не признали решение РФ о запрете Меджлиса
На сайте Госдепартамента Соединенных Штатов появилось заявление Марка Тонера о том, что Штаты не признают решение Верховного суда России о запрете деятельности Крымского Меджлиса.

По информации replyua.net, в документе, опубликованном накануне, говорится о том, что Соединенные Штаты не признают легитимность решения российского суда о запрете деятельности такого органа, как Меджлис крымских татар, и США отвергают характеристику Меджлиса, как экстремистской организации. Кроме того, Марк Тонер заявил, что власти США осуждают прекращение работы демократического института Меджлис. Представитель Госдепа подчеркнул, что РФ продолжает тактику арестов крымских татар, причем не имея на это никаких причин, оккупанты продолжают похищать людей в Крыму, ограничивают их свободы, преследуют крымчан, которые «мотивированны политически».

Власти США призвали Россию прекратить практики, которые считаются неприемлемыми во всем мире. По словам Тонера, Вашингтон также не признает присоединение Крыма к России, и санкции, введенные против России из-за аннексии, по-прежнему останутся в силе. Напомним, что США также не признали выборы в Госдуму на территории Крыма.

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