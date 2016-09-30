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В США назревает новый скандал из-за Трампа

В США назревает новый скандал из-за Трампа
Издание The Washington Post сообщает о том, что благотворительный фонд, основанный Дональдом Трампом в 1987, вел незаконную деятельность. По информации replyua.net, в США назревает новый скандал из-за кандидата от Республиканской партии, поскольку его фонд вел деятельность без соответствующей лицензии.

В материале издания говорится о том, что с 1987 по 2006 годы Трамп пожертвовал в свой фонд почти пять с половиной миллионов долларов, кроме того, организация Трампа за все годы своей работы получала пожертвования от многих доноров, однако ее деятельность противоречит законодательству Нью-Йорка, поскольку любая организация, получающая больше 25 тысяч долларов в год, должна оформлять специальную лицензию, чего Трамп не сделал. Более того, крупный благотворительный фонд должен был каждый год проходить аудиторскую проверку, которая устанавливает, куда были направлены все привлеченные в организацию суммы.

Если будет доказано, что миллиардер собирал средства в обход законов штата, прокурор может остановить сбор средств, кроме того, Трампу придется вернуть деньги, полученные фондом в разные годы. Журналисты отмечают, что кажется очень странным то, что такой обеспеченный человек на зарегистрировал свою организацию.

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