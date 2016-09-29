Эксперт: почему к дебатам Трампа и Клинтон приковано внимание всего мира?

Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, рассказал о том, что теледебаты Трампа и Клинтон посмотрело рекордное число зрителей, и это впервые в США за последние 36 лет.
По информации replyua.net, в комментарии «Слову и делу» Пашков подчеркнул, что Дональд Трамп смог поднять в США большую волну популизма, и многие его заявления, в том числе и по России, вызвали серьезный резонанс и получили критику со стороны большинства западных государств. Эксперт отмечает, что популярность дебатов объясняется еще и тем, что в случае избрания Трампа президентом политика США может кардинально измениться, и, прежде всего, этого касается внешнеполитического курса, поэтому не только американцы, но и весь мир внимательно следят за ходом предвыборной кампании в Америке.
Наблюдается жесткое противостояние двух абсолютно разных позиций, считает Пашков, и следующие президентские выборы в США станут проверкой на прочность всего американского общества. Впрочем, Пашков также подчеркнул, что пока рано говорить о победе Клинтон или Трампа, и этот вопрос очень проблематичный.
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