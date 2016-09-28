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Американський Конгрес хоче подолати президентське вето

Американський Конгрес хоче подолати президентське вето
Сьогодні, двадцять восьмого вересня 2016 року, верхня палата американського парламенту проголосувала за доволі скандальний законопроект, подолавши президентське вето щодо нього, - про це replyua.net інформує, посилаючись на ресурс Лента.ру.

Так, законопроект підтримали дев’яносто сім сенаторів при лише одному голосі проти. За кілька годин таке ж голосування планують провести у нижній палаті парламенту. Для того, аби подолати вето, у Палаті представників висловитись «за» мають як мінімум дві третини конгресменів. Якщо представники нижньої палати підтримають Сенат, то це стане першим випадком подолання вето, накладеного Бараком Обамою за весь час виконання ним обов’язків президента Сполучених штатів.

У разі, якщо законопроект буде схвалено, він створить юридичний механізм, що дозволятиме громадянам Сполучених штатів Америки подавати судові позови на інших держав-пособників тероризму до місцевих судів. Таким чином американське законодавство заперечить наявність міжнародного імунітету в інших держав. Обама заветував цей законопроект, аргументувавши свою позицію тим, що останній дозволить іноземним державам не визнавати імунітет американських дипломатів і військових, таким чином завдавши значного удару по національній безпеці Сполучених штатів.

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