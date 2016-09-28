Обама дал оценку дебатам Трампа и Клинтон

Действующий президент США Барак Обама прокомментировал состоявшиеся дебаты кандидатов от Демократической и Республиканской партий, подвергнув критике выступление Дональда Трампа. Как сообщает replyua.net, в эфире одного из телеканалов президент заявил о том, что у него вызывают серьезные беспокойства слова о глобальном потеплении и о ядерном вооружении, произнесенные Дональдом Трампом.
Обама отметил, что у кандидата от республиканцев отсутствуют практика и опыт, а также и темперамент, которые необходимы для того, чтобы стать главой большого и мощного государства. По мнению президента, фразы, брошенные Трампом во время дебатов, наводят на очень тревожные мысли о будущем Соединенных Штатов. «Когда Трамп говорит о том, что не знает, должны ли Штаты защищать Южную Корею и Японию, и предлагает этим странам обзавестись собственным ядерным оружием, я начинаю волноваться», отметил президент.
Речь, произнесенную Хиллари Клинтон, Барак Обама полностью поддержал, заявив, что этот кандидат очень хорошо подготовился и Клинтон пользуется доверием и уважением во всем мире. Однако Трамп после дебатов заявил, что не Клинтон, а он одержал победу, и об этом миллиардер также написал на своей странице в Твиттере.
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