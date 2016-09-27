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Эксперт: после дебатов стало невозможным определить имя следующего президента США

Эксперт: после дебатов стало невозможным определить имя следующего президента США
После первого тура теледебатов, прошедших сегодня в США, невозможно определить, кто станет следующим президентом Соединенных Штатов. Как передает replyua.net, об этом заявил Владимир Воля в комментарии Обозревателю.

По словам эксперта-международника Украинского института менеджмента и анализа политики, прошли только одни дебаты и то, что зрители присудили победу кандидату от Демократической партии, абсолютно ничего не значит. Опросы общественного мнения в США еще не проводились, отмечает эксперт, и традиционной аудиторией канала CNN являются сторонники Демократической партии. Если будет проведен опрос, вполне вероятно, что победу одержит Трамп, считает Воля. Кроме того, он добавил, что, если бы теледебаты устраивал Фокс Ньюс, в этом случае однозначно теледебаты выиграл Дональд Трамп.

До выборов еще больше месяца, говорит эксперт, и за это время предвыборные кампании могут претерпеть серьезные изменения, а рейтинг кандидатов может резко измениться, и существует масса факторов, которые могут сыграть в пользу или во вред и Дональду Трампу, и Хиллари Клинтон.

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