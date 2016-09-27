СМИ: и Трамп, и Клинтон лгали на теледебатах

Американские СМИ поймали Дональда Трампа и Хиллари Клинтон на лживых заявлениях, произнесенных кандидатами на теледебатах. Как информирует replyua.net, и Клинтон, и Трамп врали своим избирателям, а СМИ даже подсчитали, что на счету миллиардера было больше лживых заявлений.
Что касается кандидата от Демократической партии, то, как отмечают СМИ США, она заявила, что Россия совершила хакерские атаки на сайт демократов, однако официальный Вашингтон ни разу не делал прямых заявлений о том, что именно российские власти должны взять на себя ответственность за хакерские атаки. Кроме того, даже Трамп «осадил» свою оппонентку, заявив, что это только догадки, но реальных подтверждений нет. Однако Трамп, в отличие от Клинтон, был более щедрым на недостоверные данные и лживые заявления.
Представители СМИ отмечают, что миллиардер «уличил» Клинтон в том, что она якобы всю свою сознательную жизнь борется с «Исламским государством» - Трамп сильно заблуждается, поскольку террористическая ИГИЛ была основана всего несколько лет назад. Позже ее полностью уничтожали – она насчитывала немного боевиков, и лишь несколько лет назад ИГИЛ начала расширяться, а двумя годами ранее боевики захватили большие территории Сирии и Ирака. В это время Клинтон уже не являлась госсекретарем Соединенных Штатов. Даже сама Клинтон во время дебатов указала Трампу на неточности в его заявлениях.
В частности, кандидат от демократов напомнила республиканцу, что ранее он назвал климатические изменения «выдумкой китайцев». Трамп начал это отрицать, однако журналисты покопались в «архивах» и установили, что еще четыре года назад на своей странице в Твиттере он писал, что глобальное потепление было придумано властями Китая для китайцев, чтобы сделать неконкурентоспособными товары, произведенные в США. Последнее лживое заявление Трампа на теледебатах было связано с преступностью в Нью-Йорке. Миллиардер заявил, что в крупнейшем мегаполисе Соединенных Штатов резко возросла преступность, но, согласно последней статистике, уровень преступности в этом городе, наоборот, снизился за последние годы.
Напомним, что полуторачасовые теледебаты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа начались в четыре часа утра по киевскому времени. По окончании дебатов Клинтон и Трамп пожали друг другу руки, однако журналисты заметили, что во время выступления Клинтон обращалась к Трампу «пренебрежительно», называя его на «ты», - Дональдом, в то время, как республиканец постоянно троллил демократку, называя ее «госпожой госсекретарем». Следующие теледебаты должны состояться 9 октября, а последний тур – 19 октября. Выборы в США намечены на 8 ноября этого года.
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