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Новый рейтинг популярности Клинтон и Трампа

Новый рейтинг популярности Клинтон и Трампа
Несколько дней назад в Соединенных Штатах был проведен новый опрос среди избирателей, и его результаты показали, что Хиллари Клинтон снова вырвалась вперед по популярности. Как передает replyua.net, опрос среди граждан проводило издание The Wall Street Journal совместно с телеканалом NBC.

Сейчас кандидат от Демократической партии уверенно идет в лидерах, опережая республиканца сразу на шесть процентов голосов. За Дональда Трампа готовы отдать свои голоса 37 процентов американцев, за Хиллари Клинтон будут голосовать 43 процента избирателей. Опрос проводился в разных штатах США в период с 16 по 19 сентября. У остальных кандидатов голосов немного – к примеру, за Джилл Стейн и Гэрри Джонсона готовы проголосовать в общей сложности не больше 12 процентов кандидатов, еще около восьми процентов избирателей пока затрудняются с ответом.

Напомним, что ранее проводилось уже несколько опросов, и в одном из последних и Клинтон, и Трамп набрали примерно одинаковое число голосов, а еще раньше Дональду Трампу даже удавалось опередить Клинтон на один пункт. Это произошло после того, как кандидату от демократов стало плохо во время траурной церемонии.

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