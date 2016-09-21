Савченко и Яресько засветились в США в нарядных вышиванках, - фото

Надежда Савченко в ходе своего визита в Соединенные Штаты провела несколько важных встреч, в том числе и с бывшим министром финансов Украины Натальей Яресько.
По информации replyua.net, на странице депутата от Батькивщины появилось несколько снимков, сделанных в США. Кроме того, Савченко успела провести встречи с несколькими американскими политиками и государственными деятелями. На одной из встреч и Наталья Яресько, и Надежда Савченко появились в красивых вышиванках, правда, нардеп поверх рубашки надела темный сарафан. По словам самой Савченко, накануне она встретилась с Джоном Керри, госсекретарем США, а также обсудила целый ряд проблем, которые приходится решать Украине уже не первый год – проведение реформ, российская агрессия, коррупция и политические заключенные.
Пользователи отреагировали на пост Савченко и спросили, откуда у нее столько денег, чтобы совершать недешевый перелет в США. От Савченко ответа не дождались, однако о «средствах» рассказала подруга Надежды Ирина Юзик. По ее словам, Савченко пригласили общественные международные организации, и все затраты берет на себя принимающая сторона. За исключением ПАСЕ в Страсбурге.
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