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Как «The Washington Post» лишило себя чести

Как «The Washington Post» лишило себя чести
Как сообщают западные СМИ, три из четырех средств массовой информации, опубликовавшие полученные ими от Эдварда Сноудена секретные материалы АНБ, призывали американские власти разрешить гражданину США вернуться домой и не преследовать его в уголовном порядке. И только одно из них - «The Washington Post», требует, чтобы Сноудена «посадили» за шпионаж.

Как передает replyua.net, «The Guardian», «New York Times», «Intercept» - все они оказались серьезными и порядочными изданиями, которые, как подобает новостному агентству, защищают своих информаторов. Поведение «The Washington Post» можно назвать, фактически, извращением - издание обвиняет Сноудена в обнародовании секретных материалов, хотя он только предоставил их, а обнародование – их рук дело. Информатор не заставлял агентство публиковать то, что он им дал, как и не указывал, какая именно информация должна быть обнародована, оставив это на суд редакции. «The Washington Post» не только самостоятельно приняло решение в публикации этих материалов, но и заработало себе на них славу, рейтинг, посещаемость, а также Пулитцеровскую премию. А теперь, в преддверии выхода на экраны автобиографического фильма о Сноудене, оно заявляет, что информатора редакции «необходимо наказать так, как этого потребуют власти США, ведь он - шпион».

Очевидно, что все данные, обнародованные этими изданиями, оказались действительно важными для общества как в США, так и за границей. Никто из тех, кого касались секретные материалы, переданные Сноуденом СМИ, до сих пор не заявил, что информация в них была ложью, или о том, что ее раскрытие имело негативные последствия для безопасности страны или общества. А это значит, что обвинения «The Washington Post» еще и беспочвенны – те документы нужно было публиковать, что само издание и сделало.

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