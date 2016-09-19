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Подробности взрыва на Манхэттене

Подробности взрыва на Манхэттене
Власти Соединенных Штатов пока не делают громких заявлений и отказываются признавать взрывы террористическими актами, однако два дня подряд Америка содрогалась от страшных инцидентов, сообщает replyua.net. Нужно напомнить, что один мощный взрыв прогремел в субботу, 17 сентября, в одном из районов Манхэттена – Челси. Трагедия произошла поздно вечером, и, как уже установили правоохранители, неизвестные заложили бомбу в мусорном баке между седьмой и шестой авеню. Это место является одним из самых оживленных в мегаполисе, и сюда американцы часто приходят, чтобы поужинать в баре или ресторане, а также сделать покупки в магазинах.

К счастью, в результате взрыва погибших не было, однако 29 человек получили ранения разной степени тяжести. Журналисты крупных изданий, в частности, The New York Times, прибыли на место происшествия очень быстро и смогли опросить очевидцев. Люди рассказывали, что от взрыва землю буквально сотрясло, и большинство людей начали в панике выбегать из магазинов, ресторанов и даже из метро. Повсюду валялись осколки и обломки металла, картина была страшной. Однако ни власти города, ни власти страны не спешат с выводами и отказываются признавать терактом этот взрыв. Интересно и то, что спустя некоторое время после взрыва полицейские обнаружили совсем рядом еще одно взрывное устройство, которое было помещено в скороварку – ее обнаружили на 27-ой улице в Нью-Йорке.

Нужно вспомнить и еще один взрыв, который произошел днем ранее – взрывное устройство привели в действие перед массовым благотворительным забегом в Нью-Джерси. По чистой случайности никто не пострадал. Все террористические организации молчат и не берут на себя ответственность за два взрыва и еще за одно взрывное устройство, которое удалось обезвредить. Если американские власти в ходе расследования установят, что речь идет о терактах, они станут первыми спустя ровно 15 лет после трагедии 11 сентября, в результате которой погибли почти три тысячи человек, и среди них было очень много иностранцев.

С 2001 года в Нью-Йорке не было ни одного теракта, и этот город считался одним из самых безопасных в мире – полиция много лет работает в усиленном режиме. Кроме того, после теракта 11 сентября усиленно работают и спецслужбы США. Впрочем, не нужно забывать и еще об одном теракте, который весной 2013 года устроили братья Царнаевы из Чечни. Они убили троих участников Бостонского марафона, еще почти триста человек получили ранения, однако этот теракт был устроен в Бостоне, а не в Нью-Йорке.

Как заявил Билл ди Блазио, мэр Нью-Йорка, никаких угроз или заявлений от террористических организаций не поступало. Сейчас в полиции, отметил мэр, анализируют произошедшее и проверяют все районы мегаполиса, однако все факты указывают на то, что это были умышленные действия. Рядом со скороваркой, в которую преступники заложили взрывное устройство, полицейские нашли записку, и сейчас ее изучают специалисты. Однако содержимое записки власти держат в строжайшем секрете.

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