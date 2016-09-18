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Обама: США сократит свой ядерный арсенал

Обама: США сократит свой ядерный арсенал
Как сообщает replyua.net со ссылкой на The Guardian, президент США сегодня заявил, что в октябре, возможно, Соединенные Штаты Америки откажутся от части своего ядерного оружия, предпринимая попытку укрепить свою репутацию в качестве американского лидера, проводившего политику разоружения, прежде чем покинуть пост.

Барак Обама заявил, что планирует сократить число развернутых стратегических боеголовок, уменьшить резервный запас и объем материалов, необходимых для создания новых боеголовок, а также отложить на будущее некоторые планы модернизации, включая остановку работы над проектом крылатых ракет. Президент США сообщил, что это решение, возможно, будет принято им после консультации с руководителями ведомств, ответственных за национальную безопасность в США.

Более радикальные варианты, рассматриваемые Обамой ранее, в том числе – изменения ядерной доктрины США путем исключения ядерного оружия из боевого арсенала США, применяемого в конфликтах, а также выведение некоторых межконтинентальных баллистических ракет из полной боевой готовности, натолкнулись на сильное сопротивление со стороны оппозиции, а также союзников Пентагона за рубежом, поэтому всерьез не рассматривались.

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