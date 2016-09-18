Американці назвали вибух в Нью-Йорку терактом

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Губернатор американського міста Нью-Йорк Ендрю Куомо стверджує, що вибух, який стався сьогодні вночі, варто розцінювати як терористичний акт, - про це replyua.net інформує, посилаючись на британське інформаційне агентство ВВС.Так, сьогодні, вісімнадцятого вересня 2016 року, на Манхеттені пролунав вибух, внаслідок якого постраждали двадцять дев’ятеро осіб. Одна із жертв теракту отримала доволі серйозні поранення, решта людей скаржаться на забиття та синці. За словами губернатора, наразі поліцейські патрулі міста посилено тисячею додаткових працівників, які обстежують всі транспортні лінії та вузли. Чиновник запевнив, що якщо у Нью-Йорку є ще бомби, їх буде знайдено найближчим часом. Силовиками було виявлено ще один вибуховий пристрій, створений за такою ж схемою, як і бомба, яка спрацювала: скороварка, наповнена вибухівкою, до яких у якості детонатора приєднано мобільний телефон.Поки-що жодна терористична організація не заявила про свою причетність до теракту. Проте, цілком імовірно, йдеться про спробу посягання на міжнародних лідерів, адже цими днями більшість із них будуть присутніми на церемонії відкриття чергової сесії Генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй.