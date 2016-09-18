Взрыв на Манхэттене – десятки пострадавших

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На месте взрыва в центре Нью-Йорка сейчас находятся спасатели, полицейские и медики, и, по последней информации replyua.net со ссылкой на Рейтер, в результате мощного взрыва пострадали не меньше 29 человек. Взрыв произошел в районе Челси, между седьмой и шестой авеню, вблизи станции метро 23-я улица.Информация о пострадавших начала поступать через несколько минут после случившейся трагедии, однако точные данные СМИ получили только сейчас – полицейские сообщили о 29 пострадавших, информации о погибших также пока нет. По словам Джеймса О’Нила, главы полиции города, только у одного человека очень серьезные ранения, и его жизнь под угрозой. Мэр Нью-Йорка, Билл Де Блазио, уже заявил, что взрыв носил «намеренные действия», однако никто не может утверждать, что речь идет о террористической атаке.Вскоре полицейские обнаружили еще одно подозрительное устройство неподалеку – представители полиции информируют о том, что сейчас 27-я улица на Манхэттене перекрыта, там работают сотрудники полиции и взрывотехники. Напомним, что несколькими часами ранее в Нью-Джерси произошел взрыв перед массовым благотворительным забегом.