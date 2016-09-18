валюта
СпецтемаМрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

Взрыв на Манхэттене – десятки пострадавших

Взрыв на Манхэттене – десятки пострадавших
На месте взрыва в центре Нью-Йорка сейчас находятся спасатели, полицейские и медики, и, по последней информации replyua.net со ссылкой на Рейтер, в результате мощного взрыва пострадали не меньше 29 человек. Взрыв произошел в районе Челси, между седьмой и шестой авеню, вблизи станции метро 23-я улица.

Информация о пострадавших начала поступать через несколько минут после случившейся трагедии, однако точные данные СМИ получили только сейчас – полицейские сообщили о 29 пострадавших, информации о погибших также пока нет. По словам Джеймса О’Нила, главы полиции города, только у одного человека очень серьезные ранения, и его жизнь под угрозой. Мэр Нью-Йорка, Билл Де Блазио, уже заявил, что взрыв носил «намеренные действия», однако никто не может утверждать, что речь идет о террористической атаке.

Вскоре полицейские обнаружили еще одно подозрительное устройство неподалеку – представители полиции информируют о том, что сейчас 27-я улица на Манхэттене перекрыта, там работают сотрудники полиции и взрывотехники. Напомним, что несколькими часами ранее в Нью-Джерси произошел взрыв перед массовым благотворительным забегом.
Взрыв на Манхэттене – десятки пострадавших

Горячая тема: Перед виборами в Кремлі почалася паніка, якої раніше не було
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день
17 сен 2016
15323

Винничук: Путина дожали санкции

В ближайшее время Россия должна закончить военные действия на Донбассе из-за того, что Путина дожали западные санкции. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Апострофу заявил Юрий Винничук. По


Свежие новости

Пономарь: три очень важных события

Ученые: деревья наделены интеллектом и общаются между собой

Еще одна страна отказалась признавать выборы в России

Взрыв на Манхэттене – десятки пострадавших

Цены в Крыму сентябрь 2016

Українська сторона обурена поведінкою РФ

Окупантам примарились 4,5 мільйонів курортників

США заявили, що розбомбили Асада «випадково»

Словацкий премьер: Украина в большей степени, чем РФ не выполняет Минские соглашения

Портніков розповів чого Росії варто повчитись в України

"Телефонный террорист" поднял на уши все спецслужбы Парижа

Український дипломат розповіла як Росія тікає від України в міжнародних судах

Севастополец: портреты Путина отгоняют злых духов (ВИДЕО)

В Феодосии выселят на улицу 300 семей

В школе впервые будут изучать историю Кубанских казаков, – представитель МОН

Боевики Колумбии: от терроризма к политике

Слава Рабинович: Путін знову ввів санкції проти російського народу

Реалізація реформ – єдиний метод боротьби з Путіним, – політолог

Геращенко заявила об освобождении Владимира Жемчугова и Юрия Супруна

По всей Европе прокатились демонстрации против нового экономического соглашения ЕС и США

 Новости за день