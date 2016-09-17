США заявили, що розбомбили Асада «випадково»

Військово-повітряні сили Сполучених штатів Америки завдали повітряних ударів по урядових військах, підконтрольних чинному президенту Сирії Башару аль-Асаду, внаслідок помилки, - про це портал replyua.net дізнався з матеріалів, оприлюднених британською новинною агенцією ВВС.
Так, очолювана США коаліція сьогодні, сімнадцятого вересня 2016 року, завдала ракетно-бомбових ударів по цілях поблизу містечка Дейр-ез-Зора, будучи впевненою, що атакує позиції так званої Ісламської держави. В результаті повітряного удару загинули шістдесят двоє військовослужбовців урядової армії, ще близько сотні отримали поранення. Сирійська сторона відразу зробила гучні заяви щодо цієї ситуації, назвавши дії США «небезпечною агресією проти урядової армії», а саму коаліцію – «пособниками терористів з Ісламської держави».
Варто зазначити, що атака відбулась під час дії режиму тимчасового перемир'я, про який домовились на переговорах в швейцарській столиці Державний секретар Сполучених штатів Джон Керрі та очільник російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров. Чи справді дії збройних сил коаліції стали наслідком помилки, чи вони свідомо копіюють улюблену російську тактику, поки-що невідомо.
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