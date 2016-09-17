валюта
СпецтемаМрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

США заявили, що розбомбили Асада «випадково»

США заявили, що розбомбили Асада «випадково»
Військово-повітряні сили Сполучених штатів Америки завдали повітряних ударів по урядових військах, підконтрольних чинному президенту Сирії Башару аль-Асаду, внаслідок помилки, - про це портал replyua.net дізнався з матеріалів, оприлюднених британською новинною агенцією ВВС.

Так, очолювана США коаліція сьогодні, сімнадцятого вересня 2016 року, завдала ракетно-бомбових ударів по цілях поблизу містечка Дейр-ез-Зора, будучи впевненою, що атакує позиції так званої Ісламської держави. В результаті повітряного удару загинули шістдесят двоє військовослужбовців урядової армії, ще близько сотні отримали поранення. Сирійська сторона відразу зробила гучні заяви щодо цієї ситуації, назвавши дії США «небезпечною агресією проти урядової армії», а саму коаліцію – «пособниками терористів з Ісламської держави».

Варто зазначити, що атака відбулась під час дії режиму тимчасового перемир'я, про який домовились на переговорах в швейцарській столиці Державний секретар Сполучених штатів Джон Керрі та очільник російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров. Чи справді дії збройних сил коаліції стали наслідком помилки, чи вони свідомо копіюють улюблену російську тактику, поки-що невідомо.

Горячая тема: Перед виборами в Кремлі почалася паніка, якої раніше не було
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день
17 сен 2016
14048

Винничук: Путина дожали санкции

В ближайшее время Россия должна закончить военные действия на Донбассе из-за того, что Путина дожали западные санкции. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Апострофу заявил Юрий Винничук. По


Свежие новости

Українська сторона обурена поведінкою РФ

Окупантам примарились 4,5 мільйонів курортників

США заявили, що розбомбили Асада «випадково»

Аксенов попросил ввести в Крыму госрегулирование цен

Словацкий премьер: Украина в большей степени, чем РФ не выполняет Минские соглашения

Портніков розповів чого Росії варто повчитись в України

"Телефонный террорист" поднял на уши все спецслужбы Парижа

Український дипломат розповіла як Росія тікає від України в міжнародних судах

Севастополец: портреты Путина отгоняют злых духов (ВИДЕО)

В Феодосии выселят на улицу 300 семей

В школе впервые будут изучать историю Кубанских казаков, – представитель МОН

Боевики Колумбии: от терроризма к политике

Слава Рабинович: Путін знову ввів санкції проти російського народу

Реалізація реформ – єдиний метод боротьби з Путіним, – політолог

Геращенко заявила об освобождении Владимира Жемчугова и Юрия Супруна

По всей Европе прокатились демонстрации против нового экономического соглашения ЕС и США

На злодієві і шапка горить: як Роскомнагляд «спалився» в соціальних мережах

Израиль заявил о ракетном обстреле Голанских высот

У Росії отруїлась сотня курсантів

Кримські татари брали участь у всіх гарячих битвах війни, – учасник АТО

 Новости за день