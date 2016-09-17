США ведуть успішний наступ на бойовиків

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Пентагон заявляє, що внаслідок повітряного бомбардування ним було вбито одного із лідерів терористичної групи Ісламська держава – про це replyua.net стало відомо з публікацій британської інформаційної агенції ВВС.Так, речник американського оборонного відомства Пітер Кук в ході офіційного брифінгу заявив, що військові збройних сил Сполучених штатів вбили Ваїля Аділь Хасана Салман аль-Файяда, який був одним із найбільш відомих ватажків терористів. Зокрема, він виконував функції «міністра інформації» в ІД та контролював виготовлення та розповсюдження агітаційних роликів терористів, на яких вони показували страти. Авіаудар відбувся сьомого вересня 2016 року поблизу міста Ракка, яку бойовики ІД вважають своєю столицею. Також аль-Файяда називають близьким другом стратега терористів Абу Мухаммада аль-Аднані, якого було ліквідовано кількома тижнями раніше.За словами військових аналітиків, смерті ватажків терористів потенційно погіршують їх можливість координувати дії та контролювати захоплені ними території. Крім того, це знижує ризик планування, фінансування та організації терактів за межами сирійського регіону. Речник Пентагону наголошує, що американські збройні сили продовжать працювати зі своїми союзниками над тим, аби завдати ІД нищівної поразки