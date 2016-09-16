За зустріч з Трампом президент Мексики поплатиться посадою?

У столиці Мексики тисячі людей вийшли на демонстрацію, аби вимагати відставки президента Пенья Ньєето, - про це replyua.net повідомляє на основі матеріалів британської інформаційної агенції ВВС.
Так, за місцевою традицією, щороку напередодні Дня незалежності мешканці столиці збираються на головній площі, аби дочекатись виходу на балкон своєї резиденції президента держави. Проте, минулого четверга у мексиканців не було настрою для святкувань. Демонстранти тримали почорнілі мексиканські прапори і транспаранти із закликами до президента піти у відставку на благо держави. Остання каденція Ньєето супроводжується численними скандалами. Із-за цього зараз його рейтинг впав безпрецедентно низько – за даними найсвіжіших соціологічних опитувань, президента підтримує не більше двадцяти трьох відсотків населення.
Напевно, останньою краплею для мексиканців, крім звинувачень Ньєето в наркобізнесі та корупції, стала недавня його зустріч з кандидатом на пост президента від республіканців Дональдом Трампом. На цій зустрічі останній заявив, що Мексика має профінансувати будівництво суцільної стіни вздовж її кордону зі США, бо вже давно є «розплідником бандитизму та проституції».
Горячая тема: Киселев: Лавров и остальные в нервном предвкушении
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter