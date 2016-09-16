Пономарев: в США настоящая истерика

Если отбросить личную политическую позицию и посмотреть на происходящее в предвыборной гонке в США, станет очевидно, что Клинтон пытается уничтожить Трампа, представив его демоном, чтобы активизировать тех избирателей, которые не определились с выбором. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы. По его словам, на ситуацию в США нужно смотреть нейтрально, глазами аналитика, и тогда станет очевидно, что Клинтон пытается напугать умеренных жителей США, рассказывая о том, что на выборах победит ужасный Трамп.
Она называла его фанатом Путина, гомофобом, антисемитом, ксенофобом и обычным сумасшедшим, поэтому ее призывы о том, что нужно срочно всем на выборы, чтобы остановить угрозу американской демократии, вполне понятны. Многие из обвинений демократки правдивые, поскольку Трамп действительно является не очень симпатичным персонажем, отмечает Пономарев, однако нужно отметить тот факт, что у Клинтон серьезные проблемы со здоровьем, что бы там не рассказывал ее врач. По мнению политика, Трамп этим воспользовался и начал раскручивать болезни Клинтон в своих интересах.
Миллиардер немного старше своей конкурентки, но на ее фоне он выглядит здоровяком и признает, что у него только одна проблема – лишний вес. Клинтон, в свою очередь, находит новые аргументы, уверяя всех в том, что за Трампом стоят агенты КГБ, российская разведка и все остальные, которые не собираются останавливаться. Пономарев пишет, что все эти события – большой негатив для демократических процедур в США, и идеи политиков отошли на задний план, уступая место обману и трюкам, и эти два качества присущи, как Трампу, так и Клинтон. Американское общество началось раскалываться – теперь люди планирует голосовать не «за», а только «против» меньшего зла, и это очень печально. Такие предвыборные компании и результаты выборов характерны для России или для Украины, а вот американцы впервые встали перед дилеммой. Образованные жители США за Трампа голосовать точно не будут, уверен российский политик, и даже образованные республиканцы пойдут и проголосуют за Клинтон, но большой роли их голоса на выборах не сыграют, поскольку погоду будут определять самые обычные американцы, которые далеки от политики и которые проживают в глубинке.
Простым американцам Обама надоел, потому как он народ не слышит, и всем назло они проголосуют за Трампа. В России и Украине кандидатов в президенты США оценивают только по их заявлениям, связанным с внешней политикой, а вот американцы обращают внимание и на другие заявления, поскольку народ волнуют не отношения с РФ или с Украиной, а внутренние проблемы – социалка и экономика. Трамп – популист, обещающий золотые горы и закрытие границ для мигрантов. У него высокий уровень поддержки, и сейчас результаты опросов показывают, что он опережает Клинтон примерно на два процента.
Однако в США это означает абсолютное равенство – система выборов там не прямая, и опрос по всей стране не может предоставить правдивой картины. В Америке важно не то, какой процент американцев собирается голосовать за того или другого кандидата, а то, как избиратели распределены по всем штатам. Сейчас с большим перевесом лидирует Клинтон, но ее преимущество стремительно сокращается, и решающую роль сыграет мобилизация аккурат перед выборами. Следующие два месяца станут истеричными для США, и все мировое сообщество будет наблюдать за тем, как в стране кандидаты будут нагнетать страхи, угрожать тем, что к власти придут фашисты.
В отличие от других стран, в США давно разрешена контрагитация, и на всех крупных каналах постоянно крутят ролики не «за» какого-либо кандидата, а «против» кого-то из них. В ближайшие пару месяцев Клинтон будет кричать о том, что Трамп недоумок и радикал, а Трамп будет заявлять о том, что Клинтон пора на пенсию из-за болезней и коррумпированности.
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