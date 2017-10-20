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Вимирання комах як симптом близького екологічного Армагеддону

Вимирання комах як симптом близького екологічного Армагеддону
Останні дослідження вчених показують, що ситуація зі збереженням навколишнього середовища набагато гірша, ніж вченим здавалось до цього, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на матеріали «Еспресо».

Зокрема, німецькі ентомологи-любителі провели масштабне дослідження, покликане дослідити біорізноманіття на територіях шістдесяти трьох природних заповідників у різних куточках держави. Вчені послуговувались так званими пастками Малеза, які дали змогу спіймати і дослідити півтори тисяч зразків комах. Варто зауважити, що біологів цікавили тільки літаючі комахи. Ентомологи зважили кількість комах у кожному зразку і дійшли висновку,що їх кількість катастрофічно мала порівняно з попередніми роками.

На думку вчених, таке різке зменшення кількості літаючих комах може стати симптомом близького Армагеддону. Справа в тому, що комахи становлять дві третини всього живого на Землі і виконують низку важливих функцій (запилення рослин, контроль кількості шкідників, реконструкція поживних залишок, їжа для інших тварин). Якщо їх кількість дійсно падає на 6% щороку, то таке заниження можна вважати катастрофічним. Особливо показово те, що дослідження велось на природо охоронюваних територіях – тобто на решті ситуація ще гірша. Причинами вимирання комах може слугувати зменшення угідь, де вони можуть розвиватись, зміна клімати та використання пестицидів.
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