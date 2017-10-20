Вимирання комах як симптом близького екологічного Армагеддону

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Останні дослідження вчених показують, що ситуація зі збереженням навколишнього середовища набагато гірша, ніж вченим здавалось до цього, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на матеріали «Еспресо».Зокрема, німецькі ентомологи-любителі провели масштабне дослідження, покликане дослідити біорізноманіття на територіях шістдесяти трьох природних заповідників у різних куточках держави. Вчені послуговувались так званими пастками Малеза, які дали змогу спіймати і дослідити півтори тисяч зразків комах. Варто зауважити, що біологів цікавили тільки літаючі комахи. Ентомологи зважили кількість комах у кожному зразку і дійшли висновку,що їх кількість катастрофічно мала порівняно з попередніми роками.На думку вчених, таке різке зменшення кількості літаючих комах може стати симптомом близького Армагеддону. Справа в тому, що комахи становлять дві третини всього живого на Землі і виконують низку важливих функцій (запилення рослин, контроль кількості шкідників, реконструкція поживних залишок, їжа для інших тварин). Якщо їх кількість дійсно падає на 6% щороку, то таке заниження можна вважати катастрофічним. Особливо показово те, що дослідження велось на природо охоронюваних територіях – тобто на решті ситуація ще гірша. Причинами вимирання комах може слугувати зменшення угідь, де вони можуть розвиватись, зміна клімати та використання пестицидів.