Вчені розповіли, як продовжити життя на сім років

Група науковців із Німеччини та Сполучених Штатів Америки дійшла висновку, що ті люди, які не мають надмірної ваги та які не схильні до вживання алкоголю, в середньому живуть на цілих сім років більше у порівнянні з іншими. Як передає replyua.net, результати відповідного дослідження опублікувало видання Health Affairs.
До відповідних висновків автори дійшли після аналізу статистичних даних про 14 тисячах американців вікової категорії 50-89 років, які в середньому жили довше на чотири - п’ять років-5 років довше, у порівнянні з переважною кількістю американського населення.
За словами експертів, плив трьох головних факторів, котрі здатні вплинути на тривалість і якість життя (ожиріння, куріння і вживання алкоголю), не можна вважати рівноцінним. Як з’ясувалося, наслідком ожиріння є рання інвалідність, паління призводить до ранньої смертності, вживання алкоголю - зі зменшенням тривалості життя і суттєвим погіршенням стану здоров'я. На одинадцять років більше прожили чоловіки без зайвої ваги та звички паління. У випадку з представницями прекрасної половини людства тривалість життя збільшувалася на 12 років.