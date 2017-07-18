Вчені знайшли нову причину танення Антарктиди

Причина танення льодів - посилення вітру на протилежному боці Антарктиди. До такого висновку прийшли австралійські дослідники, інформує replyua.net з посиланням на Phys.org. Справа в тому, що вітри в Східній Антарктиді можуть створювати так звані хвилі Кельвіна. Коли ці хвилі стикаються з підводним рельєфом на заході Антарктичного півострова, вони штовхають теплу воду в сторону льоду уздовж берегової лінії.
«Саме це поєднання доступної теплої води у відкритому морі, а також перенесення цієї теплої води стали причиною танення льоду уздовж західного антарктичного сектора за останні кілька десятиліть. Той факт, що віддалені вітри на протилежному боці Антарктиди можуть викликати таке істотне потепління підповерхневого шару, є тривожним аспектом», - підкреслив провідний автор дослідження, Пол Спенс з університету Нового Південного Уельсу в австралійському Сіднеї.
У деяких регіонах середньорічні температури виростали на 3-4 градуси Цельсія, що радикальним чином змінювало місцевий клімат і приводило до танення льодів. Інтенсивність цього процесу в майбутньому, ймовірно, буде тільки посилюватися. Чому теплі течії повернулися до берегів Антарктиди, поки не встановлено. Можливо, причиною цього є потепління вод Тихого океану і посилення феномена Ель-Ніньо.