Астрономи знайшли віддалену галактику, яка у тисячу разів яскравіша за Чумацький Шлях

Група іспанських астроном виявила нову галактику. Вона знаходитися на відстань десяти мільярдів світлових років від Чумацького Шляху і приблизно в тисячу разів яскравіша за його, передає replyua.net з посиланням на Astrophysical Journal Letters. Астрономи вважають, що яскравість галактики пояснюється високою швидкістю зореутворення всередині неї.
Повідомляється, що відкриття галактики WISE J132934.18 + 224327.3 на такій колосальній відстані від Землі вдалося зробити завдяки гравітаційної лінзи.
«Гравітаційна лінза, як випливає з її назви, являє собою утворений завдяки гравітації масивного небесного тіла природний механізм, що дозволяє змінювати напрямок ЕМ-випромінювання. Простіше кажучи - гравітаційна лінза дозволяє збільшити спостережуваний об'єкт - в конкретному випадку, галактику», - зазначив один з авторів відкриття Анастасіо Діас-Санчес. Вчені вважають, що величина зореутворення галактики становить від п'яти сотень до двох тисяч сонячних мас на рік. Нагадаємо, раніше мікрохвильова обсерваторія ALMA отримала самі чіткі на сьогоднішній день фотографії «очі Саурона» - зірки Фомальгаут, яку оточує «палаюче» кільце з пилу і газу, що виникли в результаті зіткнення комет і астероїдів.