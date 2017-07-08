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Вчені заявили про наявність смертельної речовини на поверхні Марсу

Вчені заявили про наявність смертельної речовини на поверхні Марсу
Група вчених з Единбурзького університету в Шотландії з'ясували, що Марс не придатний для існування мікроорганізмів через наявність на поверхні планети хімічних сполук, які називаються перхлоратами, інформує replyua.net. Ці речовини є солями хлорної кислоти і отруйні для живих істот, що робить неможливим життя на Марсі. Результати дослідження опубліковані в журналі Scientific Reports

Біологи вивчили вплив перхлоратів в концентраціях, характерних для марсіанського ґрунту, на земні бактерії, які часто зустрічаються на космічних апаратах і служать джерелом біологічного забруднення. З'ясувалося, що в поєднанні з ультрафіолетовим випромінюванням Марса токсичність сполук збільшується, що робить їх смертоносними для всіх мікроорганізмів. В результаті чого ті гинуть приблизно за хвилину.

«Відкриття перхлоратів на поверхні Марса змусило нас гадати про те, як сильно вони впливають на потенційну населеність планети. Ми показали, що при їх опроміненні «марсіанським» ультрафіолетом вони починають взаємодіяти з оксидами заліза в грунті і в десятки разів прискорювати загибель клітин в порівнянні з «простим» дією ультрафіолету. Поверхня Марса виявилася ще менш придатною до життя, ніж ми вважали раніше », - розповіли вчені Дженніфер Водсворт і Чарльз Кокелл з університету Единбурга коментуючи життя на Марсі.
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