Меж не існує: Вчені змінили середню тривалість життя людини

Середня максимальна тривалість життя людини як мінімум більше, ніж вважалося раніше. Як передає replyua.net, дослідження канадських учених опубліковано в журналі Nature, коротко про нього повідомляє Університет Макгілла (Канада). До своїх висновків фахівці прийшли, аналізуючи дані про тривалість життя людей з США, Великобританії, Франції і Японії, що збираються з 1968 року. Автори спростували результати американських вчених, опубліковані в жовтні 2016 року в Nature, згідно з якими середня максимальна тривалість життя людини становить 115 років.
«Ми просто не знаємо, якою може бути вікова межа. Фактично, розширюючи лінії тренда, ми можемо показати, що максимальні середні терміни життя можуть продовжувати збільшуватися в доступному для огляду майбутньому», - сказав співавтор роботи Зігфрід Хекімі. Він зазначив, що 300 років тому у багатьох людей були короткі життя. «Якби ми сказали їм, що в один прекрасний день більшість людей можуть дожити до ста років, вони сказали б, що ми божевільні», - додав Хекімі.
Найстарішою людиною на Землі, чиї дати народження і смерті офіційно підтверджені, була француженка Жанна Кальман, яка померла в серпні 1997 року, проживши 122 роки, 5 місяців і 14 днів.