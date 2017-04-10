Вчені повідомили про здатність людського мозку «подвоювати» кожен спогад

Вчені з усього світу продовжують вивчати справжні можливості людського мозку. Нещодавно представники наукової сфери діяльності вирішили уважно вивчити дії головного мозку в той момент, коли їм запам'ятовуються якісь події і відкладаються на майбутнє. В результаті проведеного дослідження вдалося з'ясувати, що мозок здатний кожен спогад «подвоювати», передає replyua.net.
Таким чином, кожна пережита подія в пам'яті відкладається по два рази. Перший «запис» призначений для того, щоб негайно згадувати подію дію, а другий - для довгострокового використання. До цього вчені вважали, що представлений процес починається з ретельного формування спогади, яке в подальшому відкладається в пам'яті на все життя. Нове відкриття вразило навіть самих фахівців, які називають його дивним.
В опублікованих висновках говориться про те, що формування спогадів про події, які мали місце, відбувалося в корі головного мозку і гіпокампі одночасно. Саме тому вчені були дійсно здивовані таким результатам, адже протягом більше п'ятдесяти років вони дотримувалися дещо іншої точки зору. Надалі подібні експерименти однозначно будуть продовжуватися.