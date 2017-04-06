Прорив у комунікаціях: відтепер голографічні відеодзвінки на смартфон – реальність

3 квітня 2017 року вперше в історії людства було здійснено голографічний відеодзвінок, передає replyua.net. Прорив в телекомунікації зробили співробітники компаній Verizon (США) і Korean Telecom (Південна Корея). Голографічне зображення на смартфони передавалося між південнокорейським Сеулом і американським Нью-Джерсі. В ході демонстрації голографічне зображення співробітника Verizon з'явилося на моніторі в штаб-квартирі Korean Telecom.
Для передачі голографічного зображення були використані мережі п'ятого покоління. 5G-мережі в обох компаніях працювали в діапазоні 28 ГГц. В ході розмови 3D-голограми співрозмовників відображалися на моніторах смартфонів. Нинішні технології поки не дозволяють виводити зображення прямо в повітря, але фахівці вважають, що це стане доступним після того, як мережа 5G стане досить комерціалізованої.
Голографічну телепортаію здійснює і американська корпорація Microsoft. У минулому році витвір Білла Гейтса продемонстрував нову функцію для гарнітури HoloLens, за допомогою якої можна створити власну голограму і відправити її в режимі реального часу в будь-яку точку планети.