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Астрономи представили найдетальнішу карту Чумацького шляху

Астрономи представили найдетальнішу карту Чумацького шляху
На ній вперше показано розподіл водню в міжзоряному просторі. Найточнішу і найдетальнішу з усіх існуючих на сьогоднішній день карт Чумацького шляху представила група фахівців з Австралії та Німеччині. Для того, щоб максимально докладно відобразити галактику, в якій, в тому числі, знаходиться і Сонячна система, фахівці скористалися даними з двох радіотелескопів, розташованих на різних півкулях Землі, інформує replyua.net.

Для складання карти вченим знадобилося узагальнити результати більш ніж мільйона окремих сеансів спостереження. В результаті вона містить близько десяти мільярдів так званих точок даних, і дозволом своїм багаторазово перевершує колишні аналоги.
На карті відображено розташування хмар водню в просторі між зірками – помітити їх зазвичай важко через невеликі розміри і невисоку яскравість. Однак саме такі хмари служили «паливом» для формування зірок на ранніх етапах формування Чумацького шляху і, цілком ймовірно, впливають на ці процеси і сьогодні, а отже, представляють для астрофізиків великий інтерес.

За допомогою різних кольорів зображення демонструє концентрацію водню і швидкість його переміщення щодо Землі. Як пояснюють фахівці, це дозволяє передати такі подробиці, що стосуються нашої галактики, які складно було б відобразити в інший спосіб. В цілому схема, як сподіваються її укладачі, дозволить краще вивчити багато процесів, що відбуваються в Чумацькому шляху, і зрозуміти, як в ньому формуються газові хмари і що з ними відбувається згодом. Також астрофізики розраховують, що зібрані ними дані допоможуть дізнатися і про розташування сусідніх з Чумацьким шляхом карликових галактик.

Подробиці про свою карту, що отримала назву HI4PI, дослідники з Радіоастрономічного інституту Макса Планка і австралійського Державного об'єднання наукових і прикладних досліджень представили на сторінках наукового видання Astronomy and Astrophysics.

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