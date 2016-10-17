Названий простий спосіб, як разом поліпшити фігуру, настрій, сон і секс

Для цього потрібно їсти звичну їжу, але в дещо менших кількостях. Фахівці з американського штату Луїзіана з'ясували, що для схуднення людині далеко не завжди необхідно повністю відмовлятися від улюблених страв. Як стверджують вчені, для того, щоб схуднути, а також поліпшити свій настрій, сон і навіть сексуальне життя, досить просто споживати на 25 відсотків менше їжі, в цілому не змінюючи свій раціон, повідомляє replyua.net.
За повідомленнями низки засобів масової інформації, в проведеному вченими дослідженні взяли участь 218 осіб, деяким з яких було запропоновано скоротити споживання калорій на чверть. При цьому дієтологи стежили за учасниками, щоб переконатися, що перехід на новий режим живлення не завдасть шкоди їх здоров’ю. Експеримент тривав протягом двох років, і за цей проміжок часу учасники схудли в середньому на 10 відсотків, а в «абсолютних» цифрах ця цифра склала 7,6 кілограма.
Втрата зайвої ваги стала не єдиним наслідком того, що добровольці стали їсти менше, ніж до цього. Багато учасників експерименту також повідомили, що вони стали краще спати, а їх лібідо підвищився. Також люди, не переїдали протягом двох років, після закінчення цього терміну виявлялися в меншій мірі схильні до депресії і рідше відчували втому. Деякі представники «контрольної групи», які не змінювали своїх харчових звичок, через два роки, навпаки, зізнавалися, що останнім часом почали спати гірше.
На думку дослідників, їх висновки можна вважати ще більш цікавими з урахуванням того, що, на перший погляд, недоїдання мало б погіршувати, а не покращувати сон і настрій, але практика показує протилежний ефект.
При цьому наголошується, що переходити на вищеописану «дієту» людині краще не поодинці, а, наприклад, з сім'єю або друзями, оскільки в цьому випадку значно знижувався шанс «зірватися» і почати знову вживати їжу в звичних обсягах.
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