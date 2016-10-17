валюта
СпецтемаМанн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

Названий простий спосіб, як разом поліпшити фігуру, настрій, сон і секс

Названий простий спосіб, як разом поліпшити фігуру, настрій, сон і секс
Для цього потрібно їсти звичну їжу, але в дещо менших кількостях. Фахівці з американського штату Луїзіана з'ясували, що для схуднення людині далеко не завжди необхідно повністю відмовлятися від улюблених страв. Як стверджують вчені, для того, щоб схуднути, а також поліпшити свій настрій, сон і навіть сексуальне життя, досить просто споживати на 25 відсотків менше їжі, в цілому не змінюючи свій раціон, повідомляє replyua.net.

За повідомленнями низки засобів масової інформації, в проведеному вченими дослідженні взяли участь 218 осіб, деяким з яких було запропоновано скоротити споживання калорій на чверть. При цьому дієтологи стежили за учасниками, щоб переконатися, що перехід на новий режим живлення не завдасть шкоди їх здоров’ю. Експеримент тривав протягом двох років, і за цей проміжок часу учасники схудли в середньому на 10 відсотків, а в «абсолютних» цифрах ця цифра склала 7,6 кілограма.

Втрата зайвої ваги стала не єдиним наслідком того, що добровольці стали їсти менше, ніж до цього. Багато учасників експерименту також повідомили, що вони стали краще спати, а їх лібідо підвищився. Також люди, не переїдали протягом двох років, після закінчення цього терміну виявлялися в меншій мірі схильні до депресії і рідше відчували втому. Деякі представники «контрольної групи», які не змінювали своїх харчових звичок, через два роки, навпаки, зізнавалися, що останнім часом почали спати гірше.

На думку дослідників, їх висновки можна вважати ще більш цікавими з урахуванням того, що, на перший погляд, недоїдання мало б погіршувати, а не покращувати сон і настрій, але практика показує протилежний ефект.

При цьому наголошується, що переходити на вищеописану «дієту» людині краще не поодинці, а, наприклад, з сім'єю або друзями, оскільки в цьому випадку значно знижувався шанс «зірватися» і почати знову вживати їжу в звичних обсягах.

Горячая тема: Цаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
16 окт 2016
42975

Цаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал

Як передає replyua.net, відомий український воєнкор Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в Facebook розповів про мешканця Донбасу, тракториста Михайла, який протягом довгого часу вдало коригував

16 окт 2016
9600

Блогеры весело прокомментировали новость об «отъезде» боевика Моторолы

В Службе безопасности Украины подтвердили факт смерти одного из главарей «ДНР» Арсена Павлова с позывным «Моторола». Эту новость оригинально прокомментировали в Facebook блогеры и общественные

17 окт 2016
8038

Доник: кто завалил героя?

На своей странице в Фейсбуке волонтер Роман Доник сообщает, что получил инсайдерскую информацию о смерти Моторолы, он же Арсений Павлов. Как передает replyua.net, Доник отмечает, что Павлова могли


Свежие новости

В соцсетях идет активное обсуждение убийства Моторолы

"Гіві" обіцяє мстити Україні за смерть свого поплічника, терориста "Мотороли"

У Великобританії заблокували рахунки телеканалу RТ

Сельхозпредприятия Украины наращивают производство продукции

СБУ закликає українців бути пильними у зв'язку з обставинами в зоні АТО

Карл Волох: Закон о спецконфискации есть во всех странах ЕС и только в Украине считают его самым большим злом

Опрос в РФ: россияне осуждают критику Запада по действиям РФ в Сирии

Кремлю було б дуже невигідно, якби "Моторола" потрапив до рук СБУ

Сельскохозяйственные угодья в Крыму начнут «удобрять» канализацией

Поліція спіймала окупанта Краматорська

Тарас Черновол: Новую «зраду» для украинцев придумал боевик Захарченко

Умирающий Алчевск – журналисты показали, как выглядит город

В Украине начали выращивать киви

Портніков: Путіна вже не кличуть на перемовини, вирішують без нього ввести санкції

Штайнмайер отказывается вводить новые санкции против РФ из-за Сирии

DW: Путин пытается уничтожить влияние Запада на Сирию

Пятигорец: Путин опять крупно просчитался и перевыборы накрылись медным тазом

Речник АТО: "Моторолі" сильно пощастило

В Бахчисарае начали уничтожать шедевры архитектуры

Міністр аграрної політики каже, що йому броньований автомобіль не потрібен

 Новости за день