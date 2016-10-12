Психологи розповіли, на якому побаченні між людьми спалахує любов

Справжньої любові з першого погляду, на думку фахівців, не існує. Люди не можуть по-справжньому закохатися одне в одного з першого погляду або, тим більше, по фотографії. Справжня любов між ними може виникнути лише після четвертого побачення, передає низка ЗМІ з посиланням на представників Інституту прикладної біології Вашингтона, інформує replyua.net.
Як стверджують вчені, на першому побаченні свідомість людини лише формує певний «уявний портрет» співрозмовника, а потім аналізує і «перевіряє ще раз» отримані результати. Після цього людина поступово починає глибше оцінювати поведінку знайомого або знайомої. Лише після цього, тобто вже на четвертому чи п'ятому побаченні, коли люди встигають в достатній мірі зрозуміти один одного, а також накопичити певну кількість спільних переживань, між ними може почати формуватися почуття, яке психологи вважають за можливе назвати любов'ю.
Фахівці також висловлюють думку, що для формування справжнього почуття людям недостатньо бачити фотографії один одного і листуватися – в цій ситуації мозок не отримує достатньої інформації про співрозмовника, стверджують вчені. Тому, як вважають психологи, знайомство через інтернет саме по собі не може привести до того, що люди по-справжньому полюблять один одного до того, як хоча б кілька разів зустрінуться.
Раніше інша група дослідників, що представляють Рутгерський університет, прийшла до досить цинічного висновку, що люди вибирають любов і їжу в супермаркеті за схожими принципами. Фахівці привели два основних докази цієї думки: по-перше, як показало їх дослідження, в середньому людям приносить радість пара або їжа, яку перед цим не потрібно було вибирати «з великого списку» (на сайті знайомств або в супермаркеті, відповідно). До того ж люди, в дитинстві розпещені різноманітною їжею, частіше виростають гурманами, а ті, хто не був обділений увагою протилежної статі, частіше виявляються більш розбірливими у виборі партнера.
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