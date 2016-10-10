Вчені побоюються, що підкорювачі Марса за сміливість поплатяться розумом

Як передає replyua.net, за час міжпланетного перельоту мозок космонавтів може постраждати. Експерименти з лабораторними мишами, проведені фахівцями з NASA і Каліфорнійського університету, показали, що людей, які вирушать на Марс, може чекати несподівана і дуже серйозна небезпека. Випромінювання, якому космонавти і астронавти будуть піддаватися майже неминуче, може спровокувати у них розвиток недоумства і інші порушення роботи мозку, побоюються експерти.
В ході свого дослідження фахівці протягом 12 тижнів опромінювали гризунів іонами кисню і титану, тим самим імітуючи опромінення організму космічною радіацією в міжпланетному просторі. Як виявилося, подібне випромінювання негативно позначалося на мозку гризунів. При цьому, якщо попередні дослідження такого роду дозволяли виявити в основному порівняно короткочасні вади, то тепер, як стверджують вчені, мова йде про порушення, деякі з яких можуть згодом не повертатися в норму протягом усього життя.
Навіть через півроку після першого етапу дослідження нейрони лабораторних мишей все ще залишалися пошкоджені, і це позначалося на пам'яті гризунів, а також на їх здатності швидко приймати рішення. Також вчені виявили порушення в роботі механізму, що дозволяє неприємним спогадам через деякий час «відходити на другий план». Зазвичай саме ця властивість мозку дозволяє тому, хто одного разу мало не потонув, через якийсь час знову отримувати задоволення від купання в річці. Некоректна робота цього механізму сприяє формуванню і збільшенню тривожного розладу. Також порушення в роботі мозку можуть призвести до розвитку депресії і навіть слабоумства.
Фахівці відзначають, що ті космонавти і астронавти, які проводять багато часу на Міжнародній космічній станції, все ще захищені від більшої частини космічної радіації магнітосферою Землі, що і робить їх перебування на орбіті безпечним. Однак тим підкорювачам космосу, які відправляться підкорювати Марс, загрожує опромінення. Фахівці представили отримані результати на сторінках наукового видання Scientific Reports.
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