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Киселев сказал лишнее и вырезал фразу из эфира

Киселев сказал лишнее и вырезал фразу из эфира
Дмитрий Киселев, пропагандистский российский ведущий, был вынужден заниматься переозвучкой одного из сюжетов «Вестей недели», где речь шла о Бараке Обаме, передает replyua.net. Киселев допустил в эфире расистскую фразу во время программы, записанной 20 ноября, после чего заменил одно из слов.

Когда речь зашла о США, ведущий отметил, что, когда Трамп появился в Белом доме, Обама «размахивал руками, как будто он очутился в джунглях», в то время, как Дональд Трамп, по мнению Киселева, вел себя очень сдержанно и был похож на английского лорда. Позже Киселев убрал слово «джунгли», заменив его «пленэром». Потом сюжет был изменен до неузнаваемости, и фраза от Киселева звучала совсем иначе: «Обама, размахивая руками, словно он на пленэре, пытался задевать Дональда Трампа, при этом Обама давал несуразные советы».

Нужно отметить, что на 1 канале тоже появился еще один ярый пропагандист – Валерий Фадеев, который теперь ведет программу «Время» по воскресеньям. Фадеев вытеснил из эфира Ираду Зейналову. Между тем, этот человек даже никогда не был ведущим – он является гендиректором медиахолдинга «Эксперт».
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