Составлен рейтинг лучших нетуристических мест на планете

О самых популярных туристических местах на планете наслышаны все путешественники, но мало кто знает, что почти в каждой стране можно найти районы, где практически нет иностранных туристов, но при этом они не менее интересны, чем традиционные достопримечательности.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на FullPicture, эксперты назвали десять мест на планете, где нет привычной туристической толкотни, но при этом такие места заслуживают не меньше внимания, чем знаменитые достопримечательности. На первом месте находится Борго Сан-Фредиано, что в итальянской Флоренции. Он расположен чуть дальше туристического центра, однако представляет огромный интерес с точки зрения пейзажей и архитектуры. На втором месте - Seongsu-dong, район в южнокорейском Сеуле, где можно найти роскошные парки для отдыха и самые современные кафе.
Тройку лидеров замыкает Треугольник, что в португальском Лиссабоне. Также эксперты включили в десятку Вестербро в Копенгагене, Business Bay в Дубае, Дамантса-Хайтс в Куала-Лумпур, Парк Сансет в Бруклине, Ботафого в Рио-де-Жанейро, Фреллард в Сиэтле и Tooting в Лондоне.