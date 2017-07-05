Безвиз против Кирилловки и Бердянска: сколько украинцев сделает выбор в пользу заграничных курортов

Долгожданный безвизовый режим, вступивший в силу 11 июня 2017 года, стал главной сенсацией и самой животрепещущей темой для украинцев, планирующих отдых на море и очередным поводом предсказать провальный сезон на азовских курортах – для «экспертов» туристического бизнеса. Куда и по каким ценам поедут отдыхать наши туристы летом 2017 года, скольких отдыхающих потеряют Кирилловка и Бердянск, а также что ожидает отечественные рекреации? Попробуем разобраться.
Безвиз – не для всех, и не всюду
Отмена краткосрочных виз для граждан Украины, а именно это и означает емкое «безвиз», действительно может упростить поездку за границу. Но – при условии, что на руках уже есть биометрический паспорт.
Нет паспорта? Готовьтесь подождать своей очереди в паспортный сервис - на подачу документов, фото и дактилоскопию – а это в среднем 3-4 недели, и оплатить официально от 957 гривен 32 копейки – для получения документа через 20 рабочих дней, 1210 гривен 32 копейки – если срок выдачи биометрика 7 рабочих дней, или воспользоваться услугами «помогаторов», удвоив затраты. Напомним, для пересечения границы с «обычным» загранпаспортом в руках все равно потребуется пресловутая виза.
Если паспорт с чипом уже есть, приготовьте минимум 50 у.е. на одного, в расчете на каждый день и деньги на обратные билеты (или сами билеты) – это второе требование для выезда за границу в режиме безвиза.
Также придется позаботиться о подтверждении цели визита – для туристов понадобится приглашение принимающей стороны или бронь на номер в отеле. Если планируется путешествие на собственном авто, необходимо оформить полис обязательного автострахования, так называемую зеленую карту - Creen Card, для легковушки – 697 гривен на 15 дней, 1110 гривен – на 1 месяц.
Соблюдение перечисленных выше условий – дает (но не гарантирует!) право въезда без визы в страны-члены Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии, а также в Швейцарию, Исландию, Норвегию и Лихтенштейн.
Во сколько обойдется отдых без виз
Из всех стран, вошедших в перечень безвизовых для украинцев, наиболее недорогим отдыхом может похвастаться разве что солнечная Болгария. Поэтому именно с ней и будем сравнивать Кирилловку и Бердянск на Азовском море.
Черноморское побережье Болгарии считается одним из доступных туристических направлений для наших соотечественников только благодаря возможности доехать на курорты автобусом. На дорогу к морю, к примеру, в Бургас из Днепра придется потратить почти 23 часа и от примерно 1430 гривен на одного человека, столько же – на обратный путь. Стоимость путешествия на собственном авто каждый может посчитать сам, перемножив расстояние между городами, а это порядка 900 км, на средний расход топлива. И снова – практически сутки в пути туда, и столько же – обратно. Если есть желание добраться на курорт быстро, можно воспользоваться услугами авиакомпании – цена перелета Днепр-Бургас стартует от порядка 3700 гривен. Не забудем учесть расходы на обратный путь и умножить все на 3 или 4, если планируется семейный отпуск с детьми.
А что с ценами на отдых?
Аренда квартиры с видом на бассейн в комплексе «Atlantis», 4 спальных места, расположенной в Сарафово - 10 км от Бургаса, может потянуть от 40-45 евро в сутки (ориентировочно 1200-1350 гривен). За пользование бассейном и СПА придется заплатить отдельно, при этом пляж удален на более 200 метров.
8 ночей в стандарте с завтраками на двоих взрослых и одного ребенка в отеле Amaris *** на южном побережье Черного моря в Бургасе обойдутся от 8744 гривен – «горящий тур» при заезде с 10 июня, и от 19795 гривен, если отдых планируется с 12 июля. Суммы включают проживание в отеле, расположенном в 300 метрах от моря, пользование открытым бассейном, завтраки, переезд автобусом из Киева в Созополь и трансфер в отель.
Сколько стоит отдых в Кирилловке и Бердянске
Во избежание обвинений в некорректности сравнения, в качестве примера возьмем наиболее «продвинутые» объекты Кирилловки, они же – флагманы курорта. В Бердянске же — ситуация в примерном партитете.
База отдыха «Водный мир» в начале Федотовой косы - два бассейнами с подогревом, джакузи и горками, светомузыкальным фонтаном в зоне отдыха, расположенная в 50 метрах от собственного благоустроенного пляжа – 1200 гривен в сутки за 3-х местный номер «Люкс» в период до 23 июня, 1600 гривен в сутки – с 24 июня.
Виллы «takiDAbay» с видом на море в заповедной зоне острова Бирючий – от 1350 гривен в сутки за 3-номер «Премиум»-класса в первой линии от пляжа, если для отдыха выбраны даты до 15 июня, и от 2000 гривен при заселении с 16 июня.
Отель Villa SanRemo Resopt & SPA*** в центральной части Кирилловки в 50 метрах от побережья Азовского моря, с открытым бассейном и спа-комплексом, включающим крытый бассейн, водопад, сауну на камнях и хамам – от 2500 гривен за 3-х местный номер VIP уровня с завтраками.
Напомним, это самые показательные и дорогие варианты на курорте, в своей обычной цене – без «горячих» туров и прочих уловок, продвигающих продажи. Добавим к этому всяческое отсутствие требований к документам и финансовым гарантиям, а также территориальную близость рекреации – расстояние от Днепра до Кирилловки всего 274 км, переезд на автобусе, маршрутке или собственном авто может занять порядка 4-5 часов. Согласитесь, не соизмеримо с дорогой на курорты в Болгарии, в том числе и в части расходов.
Куда поедут отдыхать украинцы?
Вывод напрашивается сам собой – куда и ездили до введения безвизового режима. Упрощенное пересечение границы способно упразднить расходы на оформление виз, но не сделает отдых в Европе дешевле, чем это было раньше, а значит, говорить о существенном изменении турпотока и опустевших отечественных курортах не приходится.
Как и раньше, главную скрипку в оркестре летнего отдыха на море будет играть вопрос достатка украинцев и способность выбирать приемлемые во всех смыслах варианты. Будь то испанская Коста-Бланка, болгарский Солнечный Берег или украинская Кирилловка.