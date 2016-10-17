Обнародован рейтинг самых дешевых и самых дорогих мегаполисов для жизни

Сотрудники издания The Economist сравнили доступность жизни для туристов и для местных жителей в мегаполисах в большинстве странах мира, сообщает replyua.net.
Эксперты оценивали, насколько дешево жить в том или другом городе сразу по 160 категориям различных услуг и товаров. В списке самых дорогих мегаполисов мира лидирует Сингапур. Он опередил два других крупных городах – Гонконг и Цюрих. Также в десятку самых дорогих городов для жизни попали Лос-Анджелес (США), Сеул (Корея), Копенгаген (Дания), Нью-Йорк (США), Лондон (Великобритания), Париж (Франция), Женева (Швейцария). Также специалистами был составлен рейтинг мегаполисов, где жизнь обходится очень дешево, как для местных жителей, так и для туристов.
Лидерство уже несколько лет подряд удерживают четыре крупнейших мегаполиса Индии – Ченнаи, Бангалор, Мумбаи и Нью-дели. В этих городах самые дешевые продукты, развлечения и проживание. Также в десятку доступных мегаполисов попали Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия), Карачи (Пакистан), Алжир (Алжир), Алма-Ата (Казахстан), Лусака (Замбия).
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