В рейтинге самых доступных для туристов городов Европы Киев попал в десятку

Портал Airbnb составил рейтинг европейских городов, которые являются самыми доступными для проживания туристов, и Киев смог занять в этом списке восьмую строчку. Как информирует replyua.net, эксперты оценивали города по ценам на проживание, и возглавил рейтинг грузинский Тбилиси.
В этом городе туристы могут найти хорошее жилье за тридцать долларов в сутки. Следом за Тбилиси расположился Белград, где аренда обойдется в 33 доллара, а тройку лидеров замкнул Стамбул, где турист потратит также около 33 долларов за сутки проживания в отеле. Впрочем, как подчеркнули эксперты, в первой десятке находятся города, где цены на аренду жилья колеблются от 35 до 40 долларов. В десятке оказались Киев, Варшава, Загреб, Санкт-Петербург, Бухарест, София и Салоники. Из этих городов самые низкие цены в Салониках (34 доллара), а в Киеве аренда жилья туристу обойдется в 35 долларов.
Также в рейтинге с ценами 39-47 долларов расположились Нант, Палермо, Любляна, Тулуза, Задар Сицилия, Лейпциг, Краков, Ворцлав, Вильнюс, Катания, Рига, Братислава, Афины и Будапешт. Самое дорогое жилье оказалось во французском Нанте – около 47 долларов за сутки.
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