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Продажи путевок в Турцию начали расти

Продажи путевок в Турцию начали расти
В Министерстве культуры и туризма Турции заявили о том, что число украинских туристов, посещающих Турецкую Республику, стремительно растет. По информации replyua.net со ссылкой на Экономическую правду, самыми популярными курортами у украинских туристов в этом сезоне стали Анкара, Стамбул и Анталия.

В августе этого года число украинцев, посетивших Турцию, возросло до 171 тысячи человек, что на 65 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Примечательно и то, что украинцы стали самой многочисленной туристической «группой» в Турции в 2016 году. В сообщении Министерства туризма говорится о том, что с начала текущего года Турцию посетили около 600 тысяч украинских граждан, из них больше 430 тысяч отдохнули в Анталии, еще 194 тысячи – в Стамбуле, причем прирост украинских туристов в Анталии в этом году составил 88 процентов, а в Стамбуле – 10 процентов.

Начинает набирать популярность еще один турецкий курорт – Мугла. В этом году его посетили 79 тысяч украинцев, а в прошлом – всего 35 тысяч туристов из Украины. Самое большое число украинцев отдохнуло в Турции в июле 2016 года, и этот месяц стал пиковым.

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