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В ФИФА приняли неожиданное решение по ЧМ-2018 в России

В ФИФА приняли неожиданное решение по ЧМ-2018 в России
У футбольных арбитров, которые будут обслуживать матчи мировой футбольного первенства в России, будет право на отмену поединков, если на них будет проявляться расизм и иные виды дискриминации. Как передает replyua.net, такое сенсационное нововведение анонсировал президент ФИФА Джанни Инфантино.

«В вопросе дискриминации могу сказать, что ФИФА всегда очень серьезно относилась к этому вопросу. С нашей стороны будут приложены все усилия, чтобы этого не было. На чемпионате мира в России будет впервые действовать трехуровневый механизм, и арбитр получит право останавливать или даже прервать матч в случае проявления на нем дискриминации. С таким явлением мы не будем мириться, и мы настроены очень серьезно, так как нужно, чтобы в России все прошло в честной борьбе», – сказал Инфантино в интервью FIFA TV.

Ранее стало известно, что 34 футболиста, в том числе, нынешних игроков российской сборной, подозреваются в применении допинга. В том числе, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил о готовности предоставить ФИФА соответствующие доказательства.
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