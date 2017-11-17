В Германии потребовали от МОК дать оценку скандальным высказываниям российского чиновника

Хайо Зеппельт, являющийся немецким журналистом телеканала ARD, обратился с требованием к президенту Международного олимпийского комитета Томаса Баха прокомментировать скандальное заявление Леонида Тягачева, занимающего должность почетного президента Олимпийского комитета России, о чем передает replyua.net. Следует отметить, что в прямом эфире радио «Говорит Москва» Тягачев сказал, что информатор WADA Григорий Родченков должен быть расстрелян.
«Мы проводим честную политику относительно допинга, предоставили примеры по нашим чемпионам Легкову, Вылегжанину, Петухову, так как у нас нарушений не было. А Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал», - сказал Тягачев.
«Сколько еще времени Международный олимпийский комитет будет терпеть такие заявления? Почетный президент ОКР Леонид Тягачев потребовал расстрела информатора WADA Родченкова, «как это сделал бы Сталин». Это абсолютно чудовищно! И никакой реакции не будет на это? Бах вновь промолчит?», - написал Зеппельт в Twitter. Напомним, что ранее во Всемирном антидопинговом агентстве решили не восстанавливать членство России в этой организации.