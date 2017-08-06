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Усейн Болт завершил карьеру забегом в Лондоне

Усейн Болт завершил карьеру забегом в Лондоне
Усейн Болт, прославленный ямайский чемпион, объявил о завершении карьеры сразу после последнего забега в рамках Чемпионата мира, проходящего в британской столице Лондоне.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, в субботу вечером, 5 августа, Болт принял участие в своем последнем в карьере забеге на сто метров. Время спортсмена из Ямайки стало третьим, и он преодолел короткую дистанцию за 9,95 секунд. Это был последний личный забег спринтера, однако он еще побежит эстафету в составе своей сборной. Победил американец Джастин Гатлин с результатом 9,92 секунды. Второе место занял Кристиан Коулмен с результатом 9,94 секунды. Нужно отметить, что Болт по-прежнему является обладателем действующих рекордов на дистанциях сто и двести метров.

Ранее спортсмен заявил, что никто и ничто не заставит его передумать, хотя его отец буквально упрашивал не завершать спортивную карьеру. По словам Болта, он добился в спорте всего, чего хотел, однако он находится в довольно хорошей спортивной форме, и решение о завершении карьеры не связано с тем, что он не может быть конкурентом другим легкоатлетам.
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