Отец Болта просит его не уходить из спорта

Усейн Болт, легендарный легкоатлет с Ямайки, рассказал о том, что его отец буквально упрашивал не бросать спортивную карьеру, однако ямайский чемпион уже принял окончательное решение.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, спортсмен рассказал, что он чувствовал после забега на сто метров в квалификации ЧМ по легкой атлетике в столице Великобритании. «Мне не повезло со стартовыми колодками. Это были худшие колодки, которые я когда-либо видел. Из-за этого я споткнулся и проиграл старт. Забег получился непростым, но я думаю, что нахожусь в неплохой форме», - заявил Болт и добавил, что решение о завершении спортивной карьеры было окончательным, и он его не поменяет.
Ямайский спринтер подчеркнул, что он не передумает, хотя отец постоянно уговаривает его остаться в спорте, поскольку, как ему кажется, Болту удастся побеждать соперников и в будущем. «Я буду счастлив уйти после этого чемпионата», подчеркнул легкоатлет. Напомним, что ямайский спортсмен лишь с седьмым временем прошел в полуфинал ЧМ в Лондоне.