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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Названы города, где будут проведены следующие Олимпийские игры

Названы города, где будут проведены следующие Олимпийские игры
Париж станет хозяином летних Олимпийских игр 2024 года, а в 2028 году Олимпиаду примет Лос-Анджелес. Как информирует replyua.net со ссылкой на Inside The Games, источник сообщил, что представители Международного Олимпийского комитета и чиновники Лос-Анджелеса смогли достичь договоренностей по проведению летней Олимпиады.

МОК официально объявит о своем решении в ближайшее время. Ранее Международный олимпийский комитет принял неожиданное решение, объявив о том, что Олимпийские игры в 2024 и 2028 годах пройдут в Париже и в Лос-Анджелесе. Отмечается, что и столица Франции, и американский мегаполис подавали заявку на право стать хозяевами Олимпиады в 2024 году, однако в МОК решили, что оба города заслужили право принять Олимпийские игры, поэтому они будут проводить их по очереди.

Ранее в Международном олимпийском комитете также заявили о том, что в ближайшее время против России будут введены санкции за нарушение антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года.
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