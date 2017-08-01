Названы города, где будут проведены следующие Олимпийские игры

Париж станет хозяином летних Олимпийских игр 2024 года, а в 2028 году Олимпиаду примет Лос-Анджелес. Как информирует replyua.net со ссылкой на Inside The Games, источник сообщил, что представители Международного Олимпийского комитета и чиновники Лос-Анджелеса смогли достичь договоренностей по проведению летней Олимпиады.
МОК официально объявит о своем решении в ближайшее время. Ранее Международный олимпийский комитет принял неожиданное решение, объявив о том, что Олимпийские игры в 2024 и 2028 годах пройдут в Париже и в Лос-Анджелесе. Отмечается, что и столица Франции, и американский мегаполис подавали заявку на право стать хозяевами Олимпиады в 2024 году, однако в МОК решили, что оба города заслужили право принять Олимпийские игры, поэтому они будут проводить их по очереди.
Ранее в Международном олимпийском комитете также заявили о том, что в ближайшее время против России будут введены санкции за нарушение антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года.