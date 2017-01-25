Усэйн Болт лишился олимпийского «золота» из-за допинга

У легендарного легкоатлета теперь будет на одну олимпийскую награду меньше – Усэйна Болта лишили звания олимпийского чемпиона, завоеванного им на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, сообщает replyua.net.
Самый известный легкоатлет бежал эстафету, и «золота» он лишился по вине своего «напарника», которого уличили в употреблении допинга. В итоге была отстранена вся команда, в том числе и Болт. Такое решение сегодня вынес Международный олимпийский комитета, который опубликовал на своем сайте информацию о том, что после вскрытия повторной допинг-пробы запрещенный препарат был обнаружен в пробе Несты Картера, партнера Болта по команде. Также на сайте МОК сообщается, что речь идет о метилгексанамине.
Помимо Усэйна Болта, золотых олимпийских наград также лишились остальные легкоатлеты эстафетной четверки – Майкл Фрэйте и Асафа Пауэлл. Только из-за одного спортсмена команда Ямайки лишилась звания олимпийских чемпионов. Напомним, что до сегодняшнего дня представитель Ямайки Усэйн Болт являлся девятикратным чемпионом Олимпийских игр, и это абсолютный рекорд среди бегунов.