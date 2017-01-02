валюта
СпецтемаУ России возникли большие проблемы из-за Крыма

Участие России в Олимпиаде было ошибкой – МОК

Участие России в Олимпиаде было ошибкой – МОК
Принятое МОК решение дать возможность российским атлетам участвовать в летних Олимпийских играх 2016 года было ошибочным. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от члена организации Герхарда Хайберга. В частности, он назвал наивным отношение представителей Международного олимпийского комитета к России наивным. «Это касается также меня, так как я тоже поддержал принятое МОК решение. В связи с этим, я думаю, что в следующий раз мы должны проявлять предельную осторожность. По моей инициативе дискуссия по данному вопросу уже началась, так как у многих других членов МОК иная точка зрения по данному поводу», - цитирует заявление представителя МОК портал Sports.ru сославшись на VG.

Хайберг также выразил мнение, что сейчас МОК приходится решать самые сложные задачи за всю историю существования организации. Причем это имеет отношение ко многим аспектам, из которых самый важный – это проведение антидопинговой работы. «Я имею в виду организационные вопросы, а также то, как в будущем будет решаться российский вопрос», - сказал Герхард Хайберг.

Российская сборная в июле 2016 года была допущена для участия в летней Олимпиаде согласно решению МОК, хотя федерации по каждому виду спорта получили право на самостоятельное решение об участии или отстранении тех или иных российских атлетов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: новостей немного, но они очень важные
Важное за сутки
02 янв 2017
14267

Виктор Уколов: Порошенко за пять минут до Нового года сам дал ответ Пинчуку на его предложения

Известный украинский журналист и блогер Виктор Уколов в своем блоге пишет о том, что самый лучший ответ олигарху Виктору Пинчуку, который разразился своими прокремлевскими взглядами на страницах

02 янв 2017
14049

Российский куратор «ДНР» открыто признался в причастности Путина к военным действиям на Донбассе

Александр Жучковский, являющийся пособником самопровозглашенной «ДНР» из России, многократно утверждающий, что Россия непосредственно руководит сепаратистами на Донбассе, в очередной раз озвучил

Последние новости

Китай сильно обеспокоен сепаратизмом в Гонконге

Политолог: Порошенко имеет шансы пойти на второй срок, и он будет бороться за это

На Аляске проснулся вулкан Богослов

Украина и США начнут выпуск стрелкового оружия согласно образцам Альянса

В ФРГ боятся, что фейковые новости могут изменить результаты выборов президента

В числе жертв стамбульского теракта оказался голливудский продюсер

Олланд хоче, щоб у 2017 році світ подолав тероризм

Банки Франции не согласились финансировать подругу Владимира Путина

П'яний бойовик під час сварки підірвав своїх товаришів

Эксперты ожидают, что после 2017 начнется новая эра отношений Украины и США

У російських відділеннях поліції та СІЗО за 2016 рік загинуло 99 осіб

Турция нанесла удары по ИГИЛ в ответ на теракты в Анкаре

Українців попереджають про складнощі з рейсами в ОАЕ

Участие России в Олимпиаде было ошибкой – МОК

Різдво в Україні зустрінуть сильні морози

У Трампа анонсировали отмену ряда решений Обамы, в частности по России

Мигранты из Африки взяли штурмом границы испанского анклава, не обошлось без жертв

У мережі з'явилося відео візиту президента в зону АТО перед новим роком

В США совсем скоро может появиться свой «кремлевский Песков»

В 2017 году Украина будет среди главных приоритетов ЕС

 Новости за день