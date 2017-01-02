Участие России в Олимпиаде было ошибкой – МОК

Принятое МОК решение дать возможность российским атлетам участвовать в летних Олимпийских играх 2016 года было ошибочным. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от члена организации Герхарда Хайберга. В частности, он назвал наивным отношение представителей Международного олимпийского комитета к России наивным. «Это касается также меня, так как я тоже поддержал принятое МОК решение. В связи с этим, я думаю, что в следующий раз мы должны проявлять предельную осторожность. По моей инициативе дискуссия по данному вопросу уже началась, так как у многих других членов МОК иная точка зрения по данному поводу», - цитирует заявление представителя МОК портал Sports.ru сославшись на VG.
Хайберг также выразил мнение, что сейчас МОК приходится решать самые сложные задачи за всю историю существования организации. Причем это имеет отношение ко многим аспектам, из которых самый важный – это проведение антидопинговой работы. «Я имею в виду организационные вопросы, а также то, как в будущем будет решаться российский вопрос», - сказал Герхард Хайберг.
Российская сборная в июле 2016 года была допущена для участия в летней Олимпиаде согласно решению МОК, хотя федерации по каждому виду спорта получили право на самостоятельное решение об участии или отстранении тех или иных российских атлетов.