Рибери остается в «Баварии» до 2018 года

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Хавбек мюнхенского клуба пролонгировал свой контракт с баварцами до лета 2018 года. Это будет его одиннадцатый год в «Баварии». Француз по происхождению, Франк Рибери выступает за клуб из Мюнхена с 2007 года. За это время он сыграл более, чем в трехсот матчах и забил 108 голов. Нынешний контракт Рибери заканчивается летом 2017-го. Теперь футболист будет выступать в форме баварцев до июня 2018-го.Председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге лестно отзывается о футболисте, тесно связывая его имя со всеми достижениями «Баварии» последних лет. «Лига чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА – Рибери внес свой вклад во все эти победы», - заявляет Румменигге. Примечательно, что Франк Рибери уже два года не играет в матчах за сборную Франции – о своем уходе из национальной команды он сообщил в 2014 году.