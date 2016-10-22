валюта
СпецтемаСавченко хочет, чтобы Порошенко извинился перед Януковичем | Посетите новый финансовый форум

Украинка Басова стала чемпионкой Европы по велотреку

Украинка Басова стала чемпионкой Европы по велотреку
Украинская спортсменка Любовь Басова на Чемпионате Европы, проходящем во Франции, завоевала золотую медаль в гонке кейрин. Как информирует replyua.net, сначала Басовой удалось победить в промежуточном заезде, а в полуфинале украинка пришла к финишу третьей. В финальном заезде Басовой уже не было равных, и она финишировала, продемонстрировав лучшую скорость – 61,681 километр в час.

Серебряную медаль Чемпионата Европы завоевала Ники Дегренделе, представительница Бельгии, третьей к финишу пришла Симона Крупецкайте, спортсменка из Литвы. Победа 28-летней Басовой стала также и первой наградой чемпионата для Украины. Чемпионат Европы проходит во Франции, в местечке Сен-Кантен-ан-Ивелин. Более того, Любови Басовой удалось завоевать для Украины первое «золото» на европейском чемпионате после 2011 года.

Впервые за пять лет в этом виде спорта у Украины теперь есть медаль. Любовь Басова – единственная украинка, которой удается показывать очень высокие результаты в велотреке. Спортсменка отобралась на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, где показала блестящий результат, став пятой в кейрине.

Горячая тема: В ближайшие дни Крым останется без электроэнергии и транспортного сообщения с РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
22 окт 2016
12437

Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором

На берлинских переговорах Петр Порошенко, будучи очень раздраженным, бросил Путину фразу: «Ты просто стрелять перестань», и тон главы украинского государства свидетельствует о многом. Как информирует


Свежие новости

Украинка Басова стала чемпионкой Европы по велотреку

Песков признал провал переговоров в Берлине

Порошенко закрыл рот не только Путину, но и всем критикам, показав, что для него на первом месте Украина – блогер

Скончалась одна из самых красивых актрис Украины

Підкуплені «ригами» депутати і експерти вигадують нову нісенітницю, щоб уникнути спецконфіскації – блогер

Названы районы Киева с самым высоким уровнем преступности

Ученые сильно ошиблись в своих расчетах по количеству галактик во Вселенной

В Гидрометцентре «порадовали» прогнозом на начало недели

Следующий бой Кличко под большим вопросом

У Німеччині провели успішну операції з трансплантації матки

Байден: очень хочется побить Трампа

ISIS стратило 284 людини в іракському місті Мосул - ЗМІ

Уфологи не ставят под сомнение факт посещения Земли инопланетянами

Захарченко боится вооруженной миссии ОБСЕ

"Нормандська четвірка" так і не дійшла до спільної мови - Пєсков

Новини з зони АТО за минулу добу (21.10.16)

«Укроборонпром» представил новейшую разработку

В Одессе оказали самый равнодушный и убогий прием знаменитой певице

Чому за три доби затишшя в Алеппо не почали евакуацію?

Луценко збирається незабаром передати до суду "масивну" справу проти Януковича та Со.

 Новости за день