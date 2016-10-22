Украинка Басова стала чемпионкой Европы по велотреку

Украинская спортсменка Любовь Басова на Чемпионате Европы, проходящем во Франции, завоевала золотую медаль в гонке кейрин. Как информирует replyua.net, сначала Басовой удалось победить в промежуточном заезде, а в полуфинале украинка пришла к финишу третьей. В финальном заезде Басовой уже не было равных, и она финишировала, продемонстрировав лучшую скорость – 61,681 километр в час.
Серебряную медаль Чемпионата Европы завоевала Ники Дегренделе, представительница Бельгии, третьей к финишу пришла Симона Крупецкайте, спортсменка из Литвы. Победа 28-летней Басовой стала также и первой наградой чемпионата для Украины. Чемпионат Европы проходит во Франции, в местечке Сен-Кантен-ан-Ивелин. Более того, Любови Басовой удалось завоевать для Украины первое «золото» на европейском чемпионате после 2011 года.
Впервые за пять лет в этом виде спорта у Украины теперь есть медаль. Любовь Басова – единственная украинка, которой удается показывать очень высокие результаты в велотреке. Спортсменка отобралась на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, где показала блестящий результат, став пятой в кейрине.
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