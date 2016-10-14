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Составлен рейтинг богатейших спортсменов современности

Составлен рейтинг богатейших спортсменов современности
Издание Форбс опубликовало рейтинг богатейших спортсменов современности, чей возраст не превышает тридцати лет, передает replyua.net.

Список самых высокооплачиваемых спортсменов возглавил аргентинский футболист Лионель Месси, который всего за один год смог заработать больше 73 миллионов евро. Игрок сборной «Барселоны» также является самым высокооплачиваемым футболистом планеты, и позади него «никого не наблюдается». На втором месте рейтинга расположился спортсмен с очень «скромным» доходом в 50,8 миллионов евро. Им стал Кевин Дюрент, известный баскетболист. Тройку лидеров с ежегодным доходом в 50,5 миллионов евро замкнул Новак Джокович, один из лучших теннисистов мира.

За этими спортсменами в рейтинге идут игроки в американский футбол Рассел Уилсон и Кэм Ньютон с заработком 37 и 48 миллионов евро соответственно. Далее расположились гольфист Джордан Спис (47 миллионов евро), гольфист Рори Макилрой (38 миллионов), Себастьян Феттель, пилот Формулы-1 (37 миллионов), футболист Гарольд Бейл (32 миллиона) и футболист Неймар (33 миллиона).

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