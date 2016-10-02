Аргентина стала чемпіоном світу, «розбивши» росіян

У фантастичному за напруженням матчі аргентинці були сильнішими за збірну Росії. Такий склад фінальної пари перед початком чемпіонату світу, мабуть, мало хто міг передбачити, але збірні Росії і Аргентини своєю грою довели, що вони по праву зустрілися у вирішальному матчі за звання найсильнішої команди планети, інформує replyua.net з посиланням на sport.ua.
У стартові хвилини не обійшлося без хвилювання, як наслідок, багато невимушених втрат м'яча з мінімумом гольових моментів. Лише на 7-й хвилині один з воротарів по-справжньому вступив у гру, і це був Густаво. Куццоліно справа вийшов на ударну позицію, пробив в ближній кут, і м'яч від ноги воротаря влучив у поперечину. Якщо в цьому епізоді блиснув один голкіпер, то через три хвилини свою роботу блискуче виконав і інший. Збірна Росії в дотик розіграла триходівку, яку ударом з дуги завершував Сергій Абрамов, але Сармиенто правильно обрав позицію і відвів загрозу від своїх воріт.
Немов злякавшись один одного, суперники знову почали сумбурну гру з високим коефіцієнтом браку. І все ж час забитих м'ячів настав. На 16-й хвилині Ромуло справа пробив у штрафну, там Едер Ліма прийняв м'яч і з другої спроби над воротарем відправив його в сітку. Минуло всього 26 секунд, і цифри на табло спорткомплексу «Coliseo el Pueblo», що в Калі, знову стали рівними. Борруто розрядив свою гармату дальнім ударом, Густаво відбив м'яч на Решью, який в той же час видав на Аламіро Вапоракі таку передачу, що промахнутися було неможливо.
Начебто нічия, але напруга на майданчику не спадала. А тут ще й збірна Росії підлила масла в інтригу, на 17-й хвилині вибравши ліміт в 5 фолів. І як не закликав Сергій Скорович своїх підопічних не фолити, Милованов за 28 секунд до сирени збив Базіле, і це був 6-й фол. Куццоліно показав себе блискучим майстром виконання дабл-пенальті – його удар над плечем Замтарадзе, який вийшов в ворота під 10-тиметровий, був з розряду, що не береться.
Другий же тайм фіналісти почали з місця в кар'єр. Варто було Едеру Лімі відгукнутися на передачу Робіньо, і ударом з розвороту зрівняти рахунок, як у збірної Аргентини на це знайшлася удар у відповідь. Причому подвійний! З інтервалом менше хвилини два м'ячі в ворота Густаво відправив Алан Бранди. І за цю перевагу в два м'ячі Аргентина вчепилася мертвою хваткою - що-що, а грати за рахунком південноамериканці вміють. У збірної Росії в атаці мало що виходило, і це стало відбиватися на тому, що граці почали знову збирати фоли. Довелося діяти акуратніше, а через три хвилини і у Росії стало 5 командних порушень. Але напруження матчу вже було таким, що було очевидно, що дабл-пенальті в ті чи інші ворота обов'язково буде. Першими не впоралися з напругою росіяни – і на 35-й хвилині на майданчику ще одна дуель Куццоліно-Замтарадзе. Якби забив аргентинець, то інтриги стало б менше, але Замтарадзе в цей раз виявився сильнішим, відбивши м'яч, а на добиванні Вільхельм пробив повз ворота.
Тут уже Сергій Скорович вирішив, що пора переходити на гру з п'ятим польовим, і Шаяхметов став грати на майданчику у воротарській футболці. Довгий контроль м'яча нічого не давав росіянам – аргентинці в грі «чотири проти п'яти» встигали все накривати. До того ж, були ще й спроби вразити порожні ворота. Спочатку безуспішні, але на 39-й хвилині Костянтино Вапоракі все-таки відправив м'яч у осиротілу рамку.
Останні 19 секунд росіяни від розпачу ринулися до воротарського майданчика аргентинців, але час стрімко розтанув, і фінальна сирена сповістила про народження нових футзальних королів – вони з Аргентини!
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