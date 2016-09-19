Стало известно о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, адвокат Михаэля Шумахера, защищающий его интересы в суде, сегодня сделала заявление о реальном состоянии здоровья его клиента.
Правозащитник заявила, что Шумахер «не может ходить», так как «все еще не восстановился после тяжелой аварии, случившейся два года назад». Эти слова прозвучали в суде потому, что Шумахер подал иск в суд на одно из немецких СМИ, написавшее статью, в которой говорилось, что «он снова может ходить». За ложную информацию изданию грозит серьезный штраф – журнал «Bunte» будет вынужден компенсировать ущерб, нанесенный чести и достоинству спортсмена ложной информацией.
Так, журнал писал, что якобы «благодаря усилиям врачей, Шумахер может самостоятельно сделать несколько шагов и поднять руку». Адвокат спортсмена Сабина Кем выступила с заявлением, что «к сожалению, информация о том, что Майкл снова может ходить, не соответствует действительности». Также она добавила: «Подобные сообщения в прессе стоит считать абсолютно безответственными, учитывая серьезность его травм. В этом деле очень важна конфиденциальность, и своими действиями журнал нанес сильный моральный ущерб моему клиенту». Как известно, Шумахер получил серьезные травмы в 2013 году, катаясь на горнолыжном курорте во Франции. В течение шести месяцев он находился в коме, после выхода из которой проходил лечение в Швейцарии. До сих пор ни один врач не давал гарантий того, что Шумахер снова сможет ходить.
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