Чи дадуть Україні безвізовий режим?

Святослав Ворон для replyua.net

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В української влади є ідея фікс. Ця ідея – безвізовий режим з ЄС. Озвучена ще в часи Януковича мрія вільно подорожувати Європою захопила серця багатьох українців. Дійсно, відміна віз позитивно вплине на контакти з розвинутими державами Європи і відкриє для українців більше можливостей. Свого часу відмова Януковича від проєвропейського курсу послужила однією з причин Революції гідності. У 2014 році майже всі кандидати у президенти заявляли про те, що будуть боротися за скасування віз українцям. Чи не найголосніше про це казав нинішній президент України Петро Порошенко. Ще будучи кандидатом у президенти у квітні 2014 року він публічно на всю Україну пообіцяв, що візи скасують з 1 січня 2015 року. Зараз добігає до завершення вже 2016 рік, а візи все так і не скасовані.Петро Порошенко завжди використовував питання скасування віз як важливий елемент власної політичної піар-кампанії. Зрозуміло, що президент сподівався набрати політичних балів від введення безвізового режиму. Але спочатку українцям обіцяли безвіз з 1 січня 2015 року. Потім з 1 січня 2016 року. Потім з осені 2016 року. Однак віз і нині там. Нездійснені обіцянки президента України Петра Порошенка про введення безвізового режиму з Європейським Союзом вже стали предметом критики і насмішок. Адже він лише публічно п’ять раз самовпевнено казав, що візи ось-ось скасують. Але так і не скасували. Суворі євродепутати не дослухалися до прохань і побажань Петра Порошенка.Референдум у квітні цього року в Нідерландах щодо асоціації України з ЄС на фоні офшорного скандалу, в якому засвітився український президент Петро Порошенко, завдав серйозного удару по європрагненням української влади. Не всі європейці хочуть бачити в себе громадян країни, яка погрузла в корупції. Крім того, референдум показав, що російська контрпропаганда має серйозний вплив на формування думки серед європейців. Чому ж Європа не поспішає із скасуванням віз українцям? Адже це питання ніби не є настільки проблемним як боротьба з корупцією. Але чиновники з ЄС все-таки не поспішають надавати безвізовий режим, втішаючи нашу країну обіцянками на майбутнє.Формально у ЄС пояснюють затримку у питанні скасування віз Україні кількома факторами. Міграційна криза у Європі, серія терактів та зростання суспільної напруги у зв’язку з біженцями змусило лідерів країн ЄС значно обережніше ставитися до питання безвізового режиму. Та й не лише одна Україна стоїть у черзі за ним. Грузія і Туреччина теж домагаються від Європи позитивного вирішення зазначеного питання. В умовах кризи бажання європейців відкрити свої кордони для держави з понад 40-ка мільйонами мешканців значно зменшилося. Крім того, ЄС хоче гарантувати собі можливість в екстреному порядку призупинення безвізового режиму з третіми країнами. А для цього треба пройти певну процедуру. А це вимагає часу і переговорів. Тож цілком логічно, що питання з Україною затягується. Та й не заслужила поки що Україна особливого ставлення до себе.Є й інші менш офіційні причини. Відмова чи відтермінування надання Україні безвізового режиму – це дієвий спосіб тиску на українську владу. Європа давно помітила, що нинішні керманичі нашої держави надто пасивні у плані проведення реформ. Багато з них є профанацією. Частина ж просто підміною понять. Поки що Україна не може похвалитися якісною боротьбою з корупцією. Кількість засуджених посадовців за корупційні діяння наближається до нуля. Епопея з запровадження електронного декларування доходів і видатків взагалі стала прикладом того як вперто і цинічно наша влада не хоче відкритості і прозорості. Зрозуміло, що Захід був в шоці від того, як президент, народні депутати шукають лазівки аби обійти електронне декларування або ж зробити його недієвим. Електронне декларування – це своєрідний тест на здатність змінюватися. Штучні перепони для його впровадження продемонстрували справжнє обличчя правлячих еліт не лише для українців, а й всього світу.Якщо Україна отримає безвізовий режим, то Заходу буде значно важче змушувати владу проводити хоч якісь реформи. Можливо, ЄС не хоче відміняти візи для України, поки її влада не покаже якісь вагомі результати своєї роботи. Якщо ж візи будуть скасовані, то опосередковано це може зменшити бажання правлячих кіл проводити зміни. Навпаки, президент може заявити: візи скасовано, це доказ правильності нашого шляху, визнання наших реформ і боротьби з корупцією. Такі слова будуть солодкими, але не дуже відповідатимуть істинному стану справ. Тож Європа має всі підстави затягувати час. Але, якщо не стануться серйозні геополітичні зміни, можливо Україна таки отримає безвіз у найближчі рік чи два.Що отримають українці від скасування віз є Європою? З одного боку полегшиться можливість відвідувати Європу як з туристичною, так і бізнесовою чи освітньо-науковою метою. Не потрібно буде простоювати у чергах біля посольств та консульств і платити за візу. Відпаде потреба робити копії паспортів, фото, брати довідку з роботи, довідку про доходи. Щоб потрапити в ЄС тепер буде потрібно мати при собі біометричний закордонний паспорт, зворотній квиток, доказ власної платоспроможності, запрошення чи гарантійний лист, медична страховка, ваучери на проживання. Але не все так просто. Добове перебування в ЄС передбачає наявність 45 євро. З нинішнім курсом це немалі гроші. Також безвізовий режим не дає право на роботу. Але він дає нові можливості, адже дозволяє перебувати до 3 місяців в ЄС. Варто пам’ятати: безвізовий режим – не панацея. Він не вирішить усіх проблем українців. І не зможе суттєво покращити їх життя. Але потенційно він відкриває все-таки більше можливостей, які можуть бути використані. І в кінцевому підсумку вплинути на ситуацію в країні.